شكرا لبحثكم عن خبر تشييع جثمان الصحفي الحوثي المتوفي بفيروس كورونا أحمد الحبيشي في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وقالت مصادر محلية "للمشهد اليمني" الأربعاء إنه تم تشييع جثمان الكاتب والصحفي الحوثي أحمد الحبيشي في مقبرة ماجل الدمة في صنعاء .
وأضافت المصادر أن الحضور في مراسيم الدفن كانت متدنية وسط التخوف من عدوى فيروس كورونا والذي ضرب صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية .
وأكدت المصادر أن تكتم المليشيا الحوثية في كشف إحصاءات حقيقة للمتوفيين بفيروس كورونا تسبب في إنتشار المرض بعد تضليل المواطنين بعدم وجود الوباء والذي تسبب في سقوط العديد من المواطنين بينهم الأطباء والمحامين والمهندسين والأكاديميين .
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