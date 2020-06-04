تحذير عاجل وهام للمواطنين بمحافظة مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الدفاع المدني بمحافظة مأرب، اليوم الأربعاء، تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين القاطنين بالأودية وبالقرب من مجارى السيول والنازحين من هطول الأمطار الغزيرة نتيجة وصول المنخفض الجوي الذي تشهده المحافظات اليمنية الشرقية.

ودعا فرع المصلحة، في تعميم اطلع عليه " المشهد اليمني "، إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة لمواجهة الحالة المدارية وما قد يصاحبها من غزارة في الامطار وجريان للسيول في الاودية والشعاب.

و نبه المواطنين بعدم التحدث بالهواتف أثناء البروق والرعود، ورفع السيارات من مجاري السيول.

ولفت إلى أن المنخفض سيكون مصحوباً بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والصواعق الرعدية.

وتشهد محافظات حضرموت والمهرة وشبوة و لحج منخفض مداري منذ أمس الأول، أدى الى هطول أمطار غزيرة وتدفق للسيول، ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر وإنهيار وتدمير عدد من المنازل و الطرقات.

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