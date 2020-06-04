شكرا لبحثكم عن خبر وصول ثاني رحلات إجلاء العالقين اليمنيين إلى مطار سيئون الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل مطار سيئون الدولي، اليوم الأربعاء، ثاني رحلة لطيران اليمنية تقل العالقين اليمنيين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت مصادر إعلامية إن الطائرة وصلت المطار مساء اليوم بعد إقلاعها من مطار الملكة علياء في الأردن وعلى متنها 150 عالقا .

يُذكر أن مطار سيئون الدولي استقبل قبل ستة أيام أول رحلة لطيران اليمنية تقل على متنها 152 من العالقين اليمنيين في الأردن.

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وعبر العالقون في مصر والسودان والهند عن أملهم في تلبية الحكومة لمطالبهم المشروعة والمتكررة لإعادتهم إلى أرض الوطن أسوة بالعالقين في الأردن والدول التي تعيد مواطنيها العالقين في الخارج