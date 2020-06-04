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وصول ثاني رحلات إجلاء العالقين اليمنيين إلى مطار سيئون الدولي

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يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل مطار سيئون الدولي، اليوم الأربعاء، ثاني رحلة لطيران اليمنية تقل العالقين اليمنيين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت مصادر إعلامية إن  الطائرة وصلت المطار مساء اليوم بعد إقلاعها من مطار الملكة علياء في الأردن وعلى متنها 150 عالقا  .

يُذكر أن مطار سيئون الدولي استقبل قبل ستة أيام أول رحلة لطيران اليمنية تقل على متنها 152 من العالقين اليمنيين في الأردن.

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وعبر العالقون في مصر والسودان والهند عن أملهم في تلبية الحكومة لمطالبهم المشروعة والمتكررة لإعادتهم إلى أرض الوطن أسوة بالعالقين في الأردن والدول التي تعيد مواطنيها العالقين في الخارج

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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