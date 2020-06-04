الطيران العسكري يظهر في سماء حضرموت ويقوم بهذه المهمة "صورة"

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يزيد بن سلمان - شبوة - الطيران العسكري اليمني يظهر في سماء حضرموت ويقوم بهذه المهمة

بعد توجيهات محافظ حضرموت البحسني

قوات ومروحيات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في سيئون محافظة حضرموت تباشر عملها في إنقاذ المواطنين العالقين في السيول وتتمكن من إنقاذ مواطن علق مع سيارته داخل مجرى السيل

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