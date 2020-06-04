شكرا لبحثكم عن خبر بهذه الكلمات نعى المشاط مستشاره المتوفي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط مستشاره الاعلامي أحمد الحبيشي الذي توفي مساء الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا واصفاً رحيله بالخسارة الفادحة. Advertisements جاء ذلك في برقية عزاء بعثها لأسرة الصحفي الحبيشي وأولاده وفقاً لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وعدد المشاط مناقب مستشاره الخاص مشيراً إلى اسهامته وحضوره دالائم في المواقف الإعلامية والسياسية الوطنية الثابتة وفق قوله.

وتقلد الصحفي الحبيشي العديد من المناصب الحكومية وعينه الرئيس السابق صالح رئيسا للمركز الإعلامي لحزب الموتمر الشعبي العام قبل أن ينقلب عليه وينضم للحوثيين ويصبح مستشارا إعلاميا لمجلسهم السياسي.

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