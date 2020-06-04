قتلى وجرحى وتدمير أليات .. خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في جبهة نهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجُرح آخرون الثلاثاء في قصف لمدفعية الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية أن القصف استهدف صباح امس تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها.

وبحسب المصادر فقد استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.

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