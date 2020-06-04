شكرا لبحثكم عن خبر أسرة الصحفي الحبيشي تكشف سبب وفاته الحقيقي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت أسرة الصحفي اليمني والمستشار الإعلامي للمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين أحمد الحبيشي وفاته مساء الثلاثاء في العاصمة صنعاء وكشفت سبب وفاته.
وأضافت في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر" الأربعاء، "انتقل الى رحمة الله الوالد أحمد محمد الحبيشي مساء اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 69 عاماً، نتيجة مرض عضال بمرض السكر".
وأشارت إلى أنه سيشيع جثمانه الى مثواه الأخير في مقبرة (ماجل الدمة - شارع خولان في العاصمة صنعاء) وذلك ، صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9 صباحاً.
وكانت مصادر طبية أكدت لـ"يمن برس" إن الصحفي الحبيشي توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وكشف الحبيشي قبل أيام في تغريدة على تويتر" عن إصابته بالفيروس المستجد وفرضه حجرا صحيا على تفسه في منزله بالعاصمة صنعاء.
وقال أنه يعاني "من حمى حادة ومتقطعة، وسعال جاف وحاد، وصعوبة في التنفس"، داعيا لابلاغ الدكتور وهاج المقطري بحالته وتقديم النصائح الواجبة".
وتقلد الصحفي الحبيشي العديد من المناصب الحكومية وعينه الرئيس السابق صالح رئيسا للمركز الإعلامي لحزب الموتمر الشعبي العام قبل أن ينقلب عليه وينضم للحوثيين ويصبح مستشارا إعلاميا لمجلسهم السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة الصحفي الحبيشي تكشف سبب وفاته الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.