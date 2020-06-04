شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. شاهد يمني مع المحتجين في أمريكا يلتقي يمني آخر مع الشرطة وكلمة السر ”عصيد” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد اليمنيين في احتجاجات أمريكا يتعرف على يمني آخر مع الشرطة الأمريكية.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع اليمني وهو يقول إنه يمني ويقسم على ذلك فيما يحاول الشرطي اليمني تجاهل الأمر ويتردد في الضحك قبل أن يقول الأخر كلمة "عصيد" وهي أكلة يمنية شهيرة ليضع الشرطي اليمني الخوذة على فمه وينصرف إخفاء للضحكة التي ظهرت عليه.

ولازالت الاحتجاجات في أمريكا متواصلة بعد مقتل أمريكي أسود على يد الشرطة قبل أيام.

Screen Mix

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إنتشار مقطع فيديو ليمني مع المحتجين يتعرف على يمني آخر من الشرطة الأمريكية، وكيف يكتم الشرطي اليمني ضحكته

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10:15 AM - Jun 2, 2020

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إنتشار مقطع فيديو ليمني مع المحتجين يتعرف على يمني آخر من الشرطة الأمريكية، وكيف يكتم الشرطي اليمني ضحكته 😂 pic.twitter.com/3HZ8HD17Yh — Screen Mix (@ScreenMix) June 2, 2020