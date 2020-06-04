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يزيد بن سلمان - شبوة - سكان في تعز يقتلون أفعى ضخم كان يشكل خطراً عليهم

تمكن سكان محليون في تعز من قتل ثعبان ضخم تم قتله في احدى عزل محافظة تعز وسط اليمن.

وقال السكان ان الثعبان تم قتله في عزلة بني عمر مديرية الشمايتين محافظة تعز.

واوضحوا ان الثعبان كان يشكل خطرا على الحيوانات والانسان بالمنطقة.

وذكروا ان الثعبان هو الاروع من نوعه يتم قتله بهذا الحجم .

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