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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يمول اليمن بمبلغ 70 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تمويلاً جديداً لليمن بمبلغ 70 مليون يورو، وتخصيص أكثر من 40 مليون يورو لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا في اليمن.
واشار مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينارشيش ،الى إن الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف إلى جانب اليمن، ويقدم مساعدات حيوية كالغذاء والتغذية والمياه والمأوى وأدوات العناية الشخصية إلى ملايين اليمنيين المتأثرين بالأزمة..مؤكداً انه لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد من الأشخاص، يجب رفع كافة القيود والتدخلات التي تنتهك المبادئ الإنسانية.
من جانبها قالت مفوضة الشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن "أن الاتحاد الأوروبي يقف متضامنا مع الشعب اليمني، وقام بحشد جميع أدوات التنمية المتاحة له لدعم النظام الصحي لتخفيف هذه الأزمة الجديدة، وسنواصل دعم المؤسسات المحلية في تقديم المساعدات التي تحتاجها بشدة المجموعات السكانية في مختلف أنحاء البلاد".
وأضافت"ولأجل الحماية من أثر جائحة فيروس كورونا، تنفذ المنظمات الشريكة للاتحاد الأوروبي خطط طوارئ وتدابير للمكافحة للحد من تمدد الفيروس، كما ستدعم مساعدات الاتحاد الأوروبي معالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد".
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