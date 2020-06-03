شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: شاهد صحفية سويدية عاشت في اليمن خمس سنوات تتمنى ترجع اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صحفية سويدية عاشت في اليمن لمدة خمس سنوات تتمنى ترجع اليمن ووصفاتها بالرائعةوتقول أن اليمن بلد جميل وتشتاق لـباب اليمن ... ..

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