شكرا لبحثكم عن خبر بدلة وزير صحة الحوثيين الواقية تثير الجدل في صنعاء.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت بدلة واقية مقدمة من الأمم المتحدة يرتديها وزير صحة الحوثيين طه المتوكل الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما ظهر الاطباء بجواره يرتدون قراطيس بلاستيكة يسميها الحوثيين بدلات واقية. جاء ذلك أثناء زيارة المتوكل لمشفى الكويت بصنعاء لتفقد علاج مرضى كوفيد 1،حسب اعلام الجماعة. وتساءل الصحفي اليمني معاذ راجح "هنأ تكمن إجابة السؤال القائل: لماذا توفي العشرات من الاطباء والممرضين خلال الأيام الماضية بعد إصابتم بكورونا؟الصورة تتكلم".

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