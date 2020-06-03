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أمريكا يتمنع جميع رحلات الخطوط الصينية منها وإليها

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، منع جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد وإليها بشكل مؤقت.

 

 

ويأتي ذلك ردًا على منع بكين شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء "كوفيد19".

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وأوضحت أن القرار يبدأ من 16 يونيو الحالي، لكن من غير المستبعد أن ينفذ قبل هذا الموعد إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذلك.

 

وقالت وزارة النقل الأمريكية، إن " شركات الطيران الأمريكية طلبت استئناف خدمات الركاب بدءاً من 1 يونيو الحالي، إن عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعدّ انتهاكاً لاتفاق النقل الجوي " بين البلدين.

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