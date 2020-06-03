شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : البخيتي من قلب الرياض يحرض ضد الجيش الوطني (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر مستشار وزير الاعلام سكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ، مختار الرحبي مقطع فيديو في تغريدة له رصده موقع "سمابرس" ، عبر حسابة في تويتر وهذا ماقال فيها :" ان البلطجي صالح البخيتي من قلب الرياض يحرض ضد الجيش الوطني.

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