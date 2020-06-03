شكرا لمتابعة خبر عن لجنة الطوارئ بمحافظة تعز تعلن عدد الاصابات وعدد الوفيات بـ "فيروس كورونا" .. احصائيات جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور أحمد عبدالله منصور، مدير المختبر المركزي – الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة تعز، أن اجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس وصلت حتى أمس الثلاثاء (62) حالة إصابة.

وقال منصور لـ موقع“سبتمبر نت” إن اجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة وصل بلغ (62) حالة إصابة منها (15) حالة وفاة و(4) حالات تعافي.

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ولفت إلى إن هناك العديد من الأوبئة تضرب المحافظة منها حمى الضنك، والمكرفس، والسنيل فيرس “الملاريا” إضافة إلى كورونا “كوفيد – 19″، مشيرا إلى أن هناك العديد من الوفيات بهذه الأوبئة.

ودعا منصور كل الصحفيين والوسائل الاعلامية “إلى توعية الناس والمواطنين والمجتمع، باستشعار المسؤولية والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية والتباعد الاجتماعي، وعمل ارشادات توعوية ومعلومات صحية وثقافية لتفادي وتجنب مخاطر الاصابة بوباء كورونا في المجتمع .