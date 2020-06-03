شكرا لمتابعة خبر عن هذا ماقاله مستشار الرئيس هادي .. عن الصحفي أحمد الحبيشي بعد وفاتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق الدكتور احمد عبيد بن دغر، ان الخلاف مع الصحفي والسياسي الراحل احمد الحبيشي ، لا يجعلنا ننكر أنه خاض غمار السياسة من موقع الأديب والكاتب والصحفي المتميز، وكان علماً فيها.

وقال بن دغر في نعي مقتضب للصحفي "الحبيشي" عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "رحم الله أحمد الحبيشي، اتفقنا معه مراحل، واختلفنا في السنوات الأخيرة اختلافاً شديداً، لكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنه خاض غمار السياسة من موقع الأديب والكاتب والصحفي المتميز، وكان علماً فيها".

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واضاف: تغمد الله فقيدنا الحبيشي بواسع رحمته، وأحسن الله مثواه الأخير، إنا لله وإنا إليه راجعون".