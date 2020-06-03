شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أكياس جثث ضحايا كورونا تنتشر في قمامات مديرية البريقه في العاصمة الموقتة (صورة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استاء عدد من أبناء مديرية البريقه في عدن بعد ان انتشرت أكياس لموتى توفاهم الأجل في مستشفى الأمل بالبريقه والذي يعد المحجر الصحي لمرضى الكورونا .

وقال الأهالي ان هذا سلوك غير مسؤول من جهات الإختصاص من مكتب الصحة في عدن التي تسمح للأهالي بأن ياخذوا جثث ذويهم الى المساجد حيث يتم غسل الموتى والصلاة عليهم دون مراعاة خطورة نقل الوباء للمصليين والمنازل المجاورة .

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وقال احد أبناء المديرية ان اغلب جثث ضحايا كورونا يتم جلبهم الى " مسجد الرحمه " الذي يقع بجانب سوق بانافع التجاري المكتظ ، كما يقع المسجد في حي سكني .

وناشد اهالي المديرية مكتب الصحة في عدن على ضرورة مرافقة جثث الضحايا حتى يتم دفنها في المقبرة القريبة من محجر الأمل على ان يتم الصلاة على الموتى في المقبرة نفسها من قبل ذويهم .

وقد تقدم اهالي مديرية البريقه بشكوى الى القائم باعمال مدير المديرية الأخ " وليد الحاج " الذي قام بإحراق مخلفات الموتى ثم قام لاحقا بتعقيم مسجد الرحمه من اجل سلامة المصلين .