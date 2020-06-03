شكرا لمتابعة خبر عن بعد هجوم القوات الأريتيرية : توتر عسكري في جزيرتي حنيش وزقر اليمنيتين ينذر باندلاع معركة بحرية وشيكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاربعاء، أن الوضع في جزيرتي حنيش وزقر اليمنيتين، متوتر، وينذر باندلاع معركة بحرية وشيكة، على إثر هجوم عسكري أريتيري على الجزيرتين، تصدت له القوات اليمنية ظهر اليوم وسيطرت على زورقين.

وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية، اللواء ركن خالد القملي، إن الهجوم تم بثلاثة زوارق بحرية، موضحاً أن قوات خفر السواحل اليمنية في الجزيرتين صدت الهجوم، وسيطرت على زورقين، فيما فر الثالث.

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واضاف: “الزورق الذي هرب معه سلاح 12.7، والزورقين الذين تم السيطرة عليهما هما فيبر وجلبه عليهما 7 أفراد مسلحين”.

وأكد القملي أن الوضع متوتر الآن مع احتمالية أن تواجه الجزيرتين هجوماً آخر من القوات الأريتيرية.

يأتي ذلك بعد احتجاز 15 قارب صيد يمني يوم أمس من قبل قوات البحرية الارترية، و سيتم الافراج عنهم

وسيعودون على قواربهم الى السواحل اليمنية في اليومين القادمين؛ وفقا لمصادر إعلامية.

وتقع جزيرة حنيش جنوب البحر الأحمر غرب ساحل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

وتتألف جزيرة حنيش من عدد من الجزر هي: حنيش الكبرى وحنيش الصغرى وزقر والقمة والدراعيل والمشاجرة والمدورة الشمالية والمدورة وهايكون وكوين والصخر والوسطى وسيول حنيش والقمتين.

جدير بالذكر أن اليمن استعادة سيادتها على الجزيرة عبر التحكيم الدولي، بعد نزاع مع إريتريا لأكثر من ثلاث سنوات.