شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي تفقد صوابها وتنشر صور فاضحة من ليلة عيد ميلادها.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من أجواء إحتفالها بعيد ميلادها الـ23 الذي صادف في الـ30 من الشهر الماضي، والذي إحتفلت به وسط حضور عدد من أصدقائها وعائلتها، من بينهم جدتها الممثلة السورية ناهد حلبي.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة مرعشلي بشكل كبير، إذ أثنوا على إطلالتها البسيطة والناعمة بالفستان الأبيض القصير.



يشار إلى ان مرعشلي كانت نفت شائعة إرتباطها بالفنان السوري ناصيف زيتون التي إنتشرت مؤخراً، وفي حديث خاص لموقع "الفن" أشارت إلى أن الموضوع زاد عن حده كثيراً، وكأنه أصبح بمثابة تسلية للبعض.

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وأكدت أنها تعجز حقيقة عن الرد، ولا تعرف لما ينشر الناس هذه الشائعات من دون التأكد من صحتها.