شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: المواطن العدني (مختار)يستعد للأمطار القادمة بطريقة هي الاغرب .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمواطن العدني مختار مرشد، من سكان حي القطيع بمدينة كريتر بالعاصمة عدن، وهو يقوم بسد باب منزله والنوافذ بالبناء بردين واسمنت حتى يحميه من دخول مياه الامطار.

ويشتكي سكان عدن من اهمال السلطات بل وغيابها عن معالجة اضرار السيول التي تكررت خلال المدة الاخيرة، ويتكرر معها غرق المنازل وتلف الممتلكات خصوصا في منطقة القطيع بعدن التي ضاقت ممراتها وسدت مصارف الامطار فيها بسبب غياب دور السلطات والبناء العشوائي.

واستنادا إلى إفادات وتحذيرات هيئة الإرصاد الجوي من احتمال هطول أمطار غزيرة وتدفق سيول من المرتفعات في العاصمة عدن خلال يومي الخميس والجمعة القادمين دعت الإدارة الذاتية للجنوب، سكان العاصمة عدن والمحافظات المجاورة لتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

‫‬كما دعتهم للمساهمة في فتح ممرات ومجاري تصريف الأمطار والسيول في مختلف المناطق والأحياء السكنية .‬