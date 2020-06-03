أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 وهي كالتالي :

قصف جوي ومدفعي يكبد المليشيا خسائر كبيرة في جبهة نهم https://www.elyamnelaraby.com/483794/ مصرع خمسة حوثيين وتدمير آليات لهم جراء غارة بكتاف صعدة https://www.elyamnelaraby.com/483798/ انزلاق صخري يتسبب بأضرار لمنزلين في رباط باعشن بدوعن https://www.elyamnelaraby.com/483857/ النقيب يكشف عن جرائم ترتكبها ميليشيا الإخوان بحق المسافرين عبر شقرة https://www.elyamnelaraby.com/483858/ رئيس الوزراء يبحث مع غوتيريش جهود إحلال السلام في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/483859/ عضو الإنتقالي يتفقد القوات الجنوبية المرابطة بجبهة الشيخ سالم https://www.elyamnelaraby.com/483863/ محافظ المهرة يتفقد أعمال فتح الطرق المتضررة من سيول الحالة المدارية https://www.elyamnelaraby.com/483865/ محلل سياسي: لا حل مطلقا للازمة اليمنية إلا بحل مشكلة الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/483871/ رئيس الوزراء يشيد بعلاقات الصداقة بين اليمن وهولندا https://www.elyamnelaraby.com/483885 الأمن القومي الأمريكي يتهم الحوثيين بإستهداف السعودية بدرون إيرانية https://www.elyamnelaraby.com/483892/

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