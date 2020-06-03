شكرا لقرائتكم خبر عن سناب شات يحظر منشورات ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن تطبيق سناب شات عن وقف الترويج لمنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهمًا إياه بالحض على العنف. ويأتي موقف سناب شات بعد أن أعلنت "تويتر" تراجعها عن حذف تغريدات ترامب، موضحة أنه بعد التحقيق لم تجد أنها تحتوي على مضمون يستحق الحظر. وكان الرئيس الأمريكي غرد بعدد من الرسال التي تمجد العنف عبر حساباته الشخصية في أعقاب أزمة مقتل فلويد

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