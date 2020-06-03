شكرا لبحثكم عن خبر ناطق لجنة الطوارئ.. وكيل وزارة الصحة في الحكومة الشرعية يصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي شكري حسين ان د.علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية اصيب بفيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل المنزلي وحالته مستقرة. وكتب شكري الذي يعمل مراسل لوكالة انباء الاناضول على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قيل قليل : "سلامات أخي وصديقي العزيز وكيل وزارة الصحة وعضو لجنة مكافحة كورونا د. علي الوليدي، فقد وقع ضحية للفيروس .". وخلال المدة الاخيرة كان الوليدي ابرز وجوه اللجنة الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن وناطقها الاعلامي، قبل ان يتم تكليف د/ اشراق السباعي للقيام بعمله كناطق اعلامي ربما بعد ظهور الاعراض عليه.

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