- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمن القومي الأمريكي يتهم الحوثيين بإستهداف السعودية بدرون إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
اتهم مجلس الأمن القومي الأمريكي:مليشيات الحوثي بالاستمرار في مهاجمة السعودية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.
كما اتهم المجلس مليشيا الحوثي بمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى أبناء الشعب اليمني.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن مؤتمر مانحي اليمن الذي عقد في السعودية، الثلاثاء، نجح في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية، ضمن خطة الاستجابة 2020.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "إجمالي التعهدات من مجتمع المانحين، بلغت 1.35 مليار دولار، وهو رقم أقل من نصف المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة لتشغيل برامجها خلال العام الجاري"
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن القومي الأمريكي يتهم الحوثيين بإستهداف السعودية بدرون إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.