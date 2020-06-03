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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. صور مسربة تكشف تصميم تويوتا هايلكس 2021





كشفت صور مسربة "تويوتا هايلكس" 2021 ، حيث امتازت بتصميم خارجي بدون تمويهات، ونلاحظ تغييرات لشكل المصابيح والمصدات والجنوط والنوافذ الخلفية، لتواكب لغة تصميم تويوتا الحالية. وأوضحت التسريبات بأن هايلكس المحدّثة تبدو وكأنها تاكوما مُصغّرة ويبرز ذلك في المصابيح الأمامية والخلفية LED الجديدة.. مع توفر جنوط 17 و18 بوصة بزخرفات سوداء ومعدنية وستأتي البيك اب اليابانية بداخلية بمواد عالية الجودة وتقنيات متطورة، مع هيكل محسّن لكي يكون الجلوس فيها مريحاً، وستحمل محرك محرك تيربو ديزل بقوة 174 حصان وعزم 450 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي أو 420 نيوتن متر بناقل يدوي، كما يحتمل إطلاق نسخة GR للأداء العالي بمحرك V6 تيربو ديزل.





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