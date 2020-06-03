شكرا لمتابعة خبر عن قناة المسيرة .. تبث خبرا عاجل و تعلن حالة الطوارئ القصوى وتعترف بإنفجار فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة الحوثي ، اليوم اخبارا عاجلة بإنفجار فيروس كورونا في مناطق سيطرة الجماعة، وعجز النظام الصحي الواقعة تحت سيطرتها، عن مواجهة الوباء فضلا و اعلنت السلطات الصحية في العاصمة صنعاء عن حالة إستنفار قصوى.

اعترفت قناة المسيرة

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واستنجدت قناة المسيرة الحوثية، في أخبارها العاجلة اليوم ، رجال المال والاعمال لدعمها للوقوف أمام هذا الوباء الذي تكتمت عليه أكثر من ثلاثة أشهر وفضحتها التعازي والمواساة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي وغير مسبوق.

ونقلت "المسيرة"، على لسان وزير الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثي ، الدكتور طه المتوكل، إعلانه حالة الاستنفار والتعبئة الطبية الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بينها صنعاء.

ودعا الوزير الحوثي ، رجال المال والأعمال والخيرين والمنظمات لدعمهم ومساندتهم في توفير وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية بأقصى الإمكانات المتاحة وهو ما اعتبره مراقبون دعوة حوثية جديدة لنهب التجار ورجال الاعمال في مناطق سيطرتها تحت هذا المبرر.

ونظرا لكثرة الاصابات والازدحام على المستشفيات وجه الوزير الحوثي المستشفيات العامة والخاصة بمنع دخول أي شخص إليها إلا بعد لبس الكمامة والقفازات واخذ كافة الاحتياطات الصحية للحد من الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

الجدير بالذكر إن المناطق الخاضعة لسلطة الحوثي، خصوصا صنعاء، تعاني من انتشار كبير لوباء كورونا، الذي أدى إلى وفاة العديد من السكان، وسط تكتم من قبل الجماعة حول العدد الإجمالي لضحايا الجائحة.