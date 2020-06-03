شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : نص التغريدة التي حدفت من صفحة الصحفي احمد الحبيشي بعد وفاته مباشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت جماعة الحوثي ، بالتدخل في الحساب الشخصي للباحث والكاتب السياسي أحمد الحبيشي، على منصة تويتر، وقامت عبر ابنه بحذف تغريدة سابقة للحبشي الذي توفي أمس جراء إصابته بكورونا، وأكد هو قبل وفاته إصابته بنفس الأعراض، إلاّ أن جماعة الحوثي قامت بحذف تغريدته السابقة وقامت بنشر تغريدة جديدة تحدثت عن وفاته بالسكري..

هذا وقد حذف نجل الصحفي أحمد الحبيشي، تغريدة والده التي تحدث فيها عن إصابته بفيروس كورونا، بعد وفاته الثلاثاء في صنعاء نتيجة لتدهور حالته الصحية.

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كتب نجل المرحوم على حساب والده بأنه أنتقل الى رحمة الله مساء الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 69 عاماً، نتيجة مرض عضال بمرض السكر. وحذف تغريدة والده الذي شكى فيها قبل أربعة أيام من حمى حادة ومتقطعة وسعال جاف وحاد وصعوبة في التنفس، بالإضافة لفرضه حجرا منزليا على نفسه.