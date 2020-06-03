شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي .. يوجه تنبيه هام لجميع سكان العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه المجلس الانتقالي الجنوبي، تنويه هام للمواطنين في محافظة عدن والمحافظات المجاورة، وذالك بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية، باحتمالية هطول أمطار غزيرة، وتدفق للسيول.

وجاء في نص التنويه، ابذي اطلع عليه المشهد اليمني: استنادا إلى إفادات وتحذيرات هيئة الإرصاد الجوي من احتمال هطول أمطار غزيرة وتدفق سيول من المرتفعات في العاصمة عدن خلال يومي الخميس والجمعة القادمين فإن الإدارة الذاتية للجنوب، تدعو سكان عدن والمحافظات المجاورة لتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

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‫‬كما دعا المجلس الانتقالي المواطنين للمساهمة في فتح ممرات ومجاري تصريف الأمطار، والسيول في مختلف المناطق والأحياء السكنية .‬ ‫ ‬ ‫ولتجنب وقوع خسائر مماثلة كما حدث في حالة الانخفاض الجوي السابق، دعا المجلس قيادااته المحلية في المديريات والمحافظات المجاورة وشبابها لتشمير السواعد‬، ‫والتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية للعمل بشكل مشترك مع الإدارة الذاتيه وقيادة المجلس الانتقالي للتخفيف من حجم الأضرار المتوقعة.‬