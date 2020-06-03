شكرا لمتابعة خبر عن قيادي حوثي بارز .. يشن هجوم على المجلس الانتقالي ويصفهم بـ المرتزقة و النعامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر قيادي بارز في جماعة الحوثي ، من الطرف الانقلابي الأخر في جنوب اليمن والمعروف بـ المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بعد اغتيال المصور نبيل القعيطي على يد مسلحين مجهولين، أمس الثلاثاء في عدن.

وشارك حسين العزي، نائب وزير خارجية الحوثيين ، صورة للفقيد القعيطي وعلق قائلاً: إنها شقرة التي منحت رعاديد الإخوان كل هذه الثقة المفرطة ، وإنها شقرة التي حولت الإنتقالي إلى نعامة تدس راسها في التراب.

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وصف العزي ، الانتقالي بـ المرتزق قائلاً: هو ارتزاق القيادات الكرتونية من أطفأ جذوة الاهتمام، وجعل الشجاعة تموت في صدور الشباب، ليت شعري كيف اصبحت عدن مع اليوم الأول من غياب إبتسامتها العريضة؟!