شكرا لمتابعة خبر عن قوات خفر السواحل اليمنية .. تحبط هجوم اريتيري مسلح استهدف جزيرتي حنيش وزقر وتحتجز المهاجمين .. وقيادي عسكري يكشف التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات بحرية اريتيرية ظهر اليوم الاربعاء ، هجوما مسلحا استهدف جزيرتي حنيش وزقر اليمنيتان. وقال رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء ركن خالد القملي ان الهجوم تم ظهر هذا اليوم .

واشار الى ان الهجوم تم بثلاثة زوراق بحرية موضحا ان قوات خفر السواحل والجيش صدت الهجوم وسيطرت على زورقين فيما فر الثالث

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واضاف:" الزورق الذي هرب معه سلاح12.7 والذي تم القبض عليه فيبر وجلبه عليهم 7 افرا،د مسلحين وتابع: "تم اعتراص ثلاثة زوارق ارتيرية وتم احتجاز زورقين وهرب زورق.

واكد القملي ان الوضع متوتر الان مع احتمالية ان تواجه الجزيرة هجوما من القوات الارتيرية.