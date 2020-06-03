شكرا لمتابعة خبر عن مطار سيئون : يستقبل ثاني رحلة من العالقيين اليمنيين في الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبل مطار سيئون الدولي، بمحافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، ثاني رحلة لطيران اليمنية تقل العالقين اليمنيين في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأقلعت الطائرة، عصر اليوم، من مطار الملكة علياء في الأردن، لإعادة العالقين والذين أجريت لهم الفحوصات اللازمة للكشف عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

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وكان المطار، استقبل قبل ستة أيام أول رحلة لطيران اليمنية تقل على متنها 152 من العالقين اليمنيين في الأردن، في وقت عبر فيه العالقين بمصر والسودان والهند عن أملهم في تلبية الحكومة لمطالبهم المشروعة والمتكررة لإعادتهم إلى أرض الوطن أسوة بالعالقين في الأردن والدول التي تعيد مواطنيها العالقين في الخارج.