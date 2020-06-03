شكرا لمتابعة خبر عن القربي : يعلق على مؤتمر المانحين لدعم اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام على مؤتمر المانحين لليمن.

وقال القيادي في حز المؤتمر ابو بكر القربي في تغريدة على تويتر: ‏مؤتمر المانحين لليمن لتخفيف معاناة اليمنيين حمل رسائل عدم الرضى عن اطراف الصراع وعن التحالف.

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واضاف: لكن الاهم هو اجماع المشاركين على ان النهاية الحقيقية للمعاناة هي في وقف الحرب وتحقيق السلام.

وتسائل القربي: هل ستعمل الأمم المتحدة بجد على وقف الحرب ام ان أزمة اليمن اصبحت مصدر ارتزاق امميا ومحليا؟.

الجدير بالذكر ان الامين العام للامم المتحدة أعلن ان اليمن يحتاج الى 2.4 مليار دولار حتى نهاية 2020 غير ان ما تم جمعه خلال مؤتمر المانحين لليمن الذي اقيم (عن بُعد) في العاصمة السعودية الرياض امس الثلاثاء مبلغ 1.35 مليار دولار فقط.