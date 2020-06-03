شكرا لمتابعة خبر عن بالصور : طبيب يمني يبهر الجميع بمبادرته في شوارع العاصمة صنعاء .. والرويشان يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار طبيب في صنعاء إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمبادرة وصفها ناشطون بالرائعة في ظل الانتشار الواسع للأوبئة في مختلف مناطق البلاد.

وكتب طبيب الجلد سامي الحاج، على نافذة سيارته الخلفية "أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية" في خطوة لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

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وقال الطبيب الحاج في تصريحات صحفية إٔن فكرة المبادرة جاءت عقب استقباله عشرات الاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال الاجتماعي في ظل تفشي جائحة كورونا وأوبئة أخرى.

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وأضاف أن معظم تلك الاستشارات أتت من طبقات متوسطة الدخل ماديا، فكيف هو واقع الحال لدى المساكين والفقراء، خارج نطاق السوشيال ميديا أو ممن لا يجيدون استخدام تكنولوجيا الاتصال.

وأكد أن المبادرة بعيدة كل البعد عن الشهرة، أو حب الظهور، مضيفا "نعلم جميعا تكاليف الاستشارات الطبية، وجدول المواعيد الطويلة في المرافق الطبية، والهواجس التي أصابت الغالبية من الناس خوفا من الذهاب للمستشفيات، إضافة الى الضغط الكبير في استقبال المراجعين لدى معظم مستشفيات العاصمة صنعاء".

وعلق الاديب خالد الرويشان وزير الثقافة الاسبق عن مدى اندهاشه بمبادرة هذا الطبيب الذي وصفه بخير من الف سياسي.

وقال الرويشان في منشور مقتضب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": طبيب بألف سياسي!

مبادرة طبيب يمني.

هذا هو شعبنا النبيل الجميل

ولذلك أقول أن ما ينقصنا دائماً هو وجود حاكم محترم ورشيد!

هنا طبيب يمني يعالج الفقراء مجاناً في الشارع!

كتب على سيارته " أوقفني إن كنت تريد استشارة طبية "

ليت أن أطباء اليمن يفعلون ذلك في ظروف البلاد والعباد اليوم

وليت أن المستشفيات والصيدليات تبادر كذلك بالاستقبال والدواء قدر الإمكان

الدكتور سامي الحاج .. سمَوتَ وبُورِكْتَ.

ويعاني اليمن من تفش واسع للأوبئة، والأمراض، بما فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) الذي انتشر في مناطق مختلفة من البلاد التي تدخل الحرب فيها عامها السادس.