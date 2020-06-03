شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد رفضها الزواج من أمير سعودي .. الإعلامية رضوى الشربيني تنشر صور فاضحة بملابس خليعة كاشفة عن فخذيها وصدرها...شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رضوى الشربيني صرحت بأنها تأجل خطوة الزواج للمرة الثانية تماماً، فهي كل ما يشغلها في الوقت الحالي هو تربية ابنتيها بشكل جيد والاعتناء بوالدتها والاطمئنان على جمهورها، ومن ثم سوف تفكر في الزواج.

وأضافت رضوى الشربيني أن الزواج في الوقت الحالي سوف يعطلها عن الاهتمام بابنتيها أو عملها أو والدتها أو أصدقائها، مشيرة إلى أنها تزوجت من قبل وأنجبت فلم يعد الزواج مرة أخرى من أولوياتها.

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وأكدت رضوى الشربيني لمحبيها على أنها ترغب أولاً في الاطمئنان عليهم، ومن ثم تفكر في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى.

تفاعل الجمهور مع تعليق رضوى الشربيني على مسألة زواجها للمرة الثانية، متمنين لها حياة سعيدة مع ابنتيها وأن يزرقها الله بالزوج الذي تتمناه.