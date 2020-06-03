شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الصحة يصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت مصادر أن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية، الدكتور، علي الوليدي، أصيب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 .

Advertisements ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر مقربة أن الوليدي أصيب بالفيروس خلال عمله في المجمعات الصحية وتفقده لعلاج المصابين بالفيروس . وذكرت المصادر، ان الوليدي يخضع لعلاج مكثف بمنزله .. مشيرة الى ان حالته الصحية مستقرة

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