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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل وزارة الصحة يصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت مصادر أن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية، الدكتور، علي الوليدي، أصيب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 .
ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصادر مقربة أن الوليدي أصيب بالفيروس خلال عمله في المجمعات الصحية وتفقده لعلاج المصابين بالفيروس .
وذكرت المصادر، ان الوليدي يخضع لعلاج مكثف بمنزله .. مشيرة الى ان حالته الصحية مستقرة
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