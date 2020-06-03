شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جثمان المصور نبيل القعيطي غداً الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 قررت اسرة المصور، نبيل القعيطي، الذي قضى شهيداً أمس برصاص مسلحين مجهولين، تشييع جثمانه غداً الخميس إلى مثواه الأخير .

Advertisements ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الشهيد عقب صلاة الظهر في مسجد الرحمن بمدينة القاهرة . ودعت أسرة الشهيد أصدقاء ومحبي الفقيد إلى المشاركة في مراسيم التشييع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان المصور نبيل القعيطي غداً الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.