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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشييع جثمان المصور نبيل القعيطي غداً الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
قررت اسرة المصور، نبيل القعيطي، الذي قضى شهيداً أمس برصاص مسلحين مجهولين، تشييع جثمانه غداً الخميس إلى مثواه الأخير .
ومن المتوقع أن يتم تشييع جثمان الشهيد عقب صلاة الظهر في مسجد الرحمن بمدينة القاهرة .
ودعت أسرة الشهيد أصدقاء ومحبي الفقيد إلى المشاركة في مراسيم التشييع
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