شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تعيد نشر لقطة فاضحة لـ رامز جلال مع فنانة مصرية مشهورة في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. احتضنها من الخلف فصرخت في وجهه : "طلقني" وحدث ما لم يكن بالحسبان ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو محرج للممثل المصري رامز جلال مع الفنانة ياسمين رئيس التي استضافها في الحلقة العاشرة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" ، الذي بثته على قناة MBC خلال شهر رمضان الماضي.
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* قناة MBC تعيد نشر لقطة فاضحة لـ رامز جلال مع فنانة مصرية مشهورة في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. احتضنها من الخلف فصرخت في وجهه : "طلقني" وحدث ما لم يكن بالحسبان ..شاهد
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وفي المقطع المتداول ظهرت ياسمين رئيس في نهاية الحلقة ، بعد ان تم تحريرها من الكرسي ، واندفعت بقوة نحو رامز جلال الذي كان يقف بالجانب الاخر ، لكنها وقعت في بركة الماء ، وعندما مدت يدها لرامز جلال طلبت منه إخراجها من البركة وقالت باللهجة المصرية "طلئني" ، يعني "طلعني" ، فرد عليها رامز جلال برد محرج قائلا :"اطلقك ليه ، هو انا متجوزك !؟ .
وتظهر ياسمين رئيس بعد ان تم إخراجها من بركة المياة وهي تحاول الاعتداء على رامز جلال ، لكنها تزحلقت في "الدَّرَجِ" المليئة بالمياة وتسحبت معها رامز جلال الذي احتضنها من الخلف وتَزَحْلَق معهاَ علَى الدَّرَجِ حتى النهاية .
كانت هذه تفاصيل خبر قناة MBC تعيد نشر لقطة فاضحة لـ رامز جلال مع فنانة مصرية مشهورة في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. احتضنها من الخلف فصرخت في وجهه : "طلقني" وحدث ما لم يكن بالحسبان ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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