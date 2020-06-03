شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تعيد نشر لقطة فاضحة لـ رامز جلال مع فنانة مصرية مشهورة في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. احتضنها من الخلف فصرخت في وجهه : "طلقني" وحدث ما لم يكن بالحسبان ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو محرج للممثل المصري رامز جلال مع الفنانة ياسمين رئيس التي استضافها في الحلقة العاشرة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" ، الذي بثته على قناة MBC خلال شهر رمضان الماضي.

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* قناة MBC تعيد نشر لقطة فاضحة لـ رامز جلال مع فنانة مصرية مشهورة في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. احتضنها من الخلف فصرخت في وجهه : "طلقني" وحدث ما لم يكن بالحسبان ..شاهد

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وفي المقطع المتداول ظهرت ياسمين رئيس في نهاية الحلقة ، بعد ان تم تحريرها من الكرسي ، واندفعت بقوة نحو رامز جلال الذي كان يقف بالجانب الاخر ، لكنها وقعت في بركة الماء ، وعندما مدت يدها لرامز جلال طلبت منه إخراجها من البركة وقالت باللهجة المصرية "طلئني" ، يعني "طلعني" ، فرد عليها رامز جلال برد محرج قائلا :"اطلقك ليه ، هو انا متجوزك !؟ .

وتظهر ياسمين رئيس بعد ان تم إخراجها من بركة المياة وهي تحاول الاعتداء على رامز جلال ، لكنها تزحلقت في "الدَّرَجِ" المليئة بالمياة وتسحبت معها رامز جلال الذي احتضنها من الخلف وتَزَحْلَق معهاَ علَى الدَّرَجِ حتى النهاية .

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