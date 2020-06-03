شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل امرأة بقذيفة حوثية في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استشهدت امرأة وأصيب 6 أخرين بينهم أطفال ،اليوم الاربعاء ، بقذيفة لمليشيات الحوثي استهدفت حي البعرارة وسط مدينة تعز.



وقال مصدر إن القذيفة سقطت بالقرب من خزان ماء في الحي السكني وأدت الى استشهاد امرأة وإصابة 6 أخرين بشظايا مختلفة بينهم إمرأة وثلاثة أطفال وتم إسعافهم الى المستشفى.

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