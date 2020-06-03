شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير صحة عدن يوجه برفع الجاهزية لمواجهة المنخفض الجوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 وجه مدير مكتب الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، اليوم، مدراء مكاتب الصحة بالمديريات والمرافق الصحية المختلفة ،برفع الجاهزية واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المنخفض الجوي.

Advertisements وشدد خدابخش ،علی اهمية رفع الجاهزية القصوى للكادر الطبي في مركز الطوارئ وبقية المرافق الصحية لمواجهة المنخفض المداري الذي حذر منه الارصاد في عدد من المحافظات بينها عدن.

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