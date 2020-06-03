شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع خمسة حوثيين وتدمير آليات لهم جراء غارة بكتاف صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي خمسة من عناصر الحوثي مصرعهم، ودمرت آليات حوثية بغارة جوية نفذها طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية في كتاف بمحافظة صعدة.



وقالت مصادر محلية، إن طيران التحالف استهدف بغارة جوية تجمعات لمليشيات الحوثي في وادي ابو جبارة بمديرية كتاف.

ونتج عن الغارة مصرع خمسة من عناصر المليشيات الإنقلابية، وتدمير عربة وعدد من الآليات القتالية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع خمسة حوثيين وتدمير آليات لهم جراء غارة بكتاف صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.