دمرت آليات عسكرية.. غارات مكثفة تستهدف تجمعات للحوثيين غربي مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 مأرب - الخليج 365 شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، مقاتلات عنيفة على تعزيزات وتجمعات للحوثيين غربي محافظة مأرب شرقي اليمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

Advertisements وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح. وذكر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير دبابة وعدد من الآليات القتالية. وأمس الأول، استهدفت مقاتلات التحالف بسلسلة غارات تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي شرقي صنعاء، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيا وتدمير 15 طقماً وعربة قتالية.

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