المشتركة تخمد نيران حوثية في الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، القرى السكنية في الدريهمي بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وأخمدتها.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في الدريهمي بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة. Advertisements وأضافت المصادر ان القوات المشتركة ردت بضربات مركزة وحققت إصابات مباشرة في مواقع ومخابئ جيوب المليشيات أسفرت عن إخماد مصادر النيران وخسائر فادحة في صفوف الحوثيين. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات المتتالية للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق الهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار او تقدم يذكر.

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