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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القرى والمزارع في الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران القرى والمزارع في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
مصادر محلية في الجبلية أفادت أن المليشيات الحوثية قصفت منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 60، مع عمليات استهداف بعيار 14,5 ومعدل البيكا.
وأضافت المصادر ان القصف كان عشوائي وهستيري وقد تسبب بحالة من الخوف والهلع بين أوساط المواطنين القاطنين في منازلهم.
يذكر أن المليشيات استهدفت، خلال اليوم، الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية حيس ومنطقة الفازة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في ظل صمت وتخاذل أممي مُطبق
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