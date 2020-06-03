محلل سياسي: مشكلة اليمن معقدة وتراكماتها اكثر تعقيدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

الشحات غريب

علق الناشط السياسي اليمني "أنور باعثمان" على الاوضاع اليمنية في ظل ازمة كورنا. وقال باعثمان في تصريحات خاصة لليمن العربي: أن اليوم الوضع مع جائحة كورونا هو كارثي بكل المقاييس ، فسلطة من تدعي بالشرعية قد تخلت عن الانسان سوى كان في المحافظات التي يحكمها الحوثي او المحافظات المحررة التي يحاول الانتقالي ان ينتشلها مع ركام فساد دولة ادمنت الفساد حكما منذ 30 عاما .

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وحول دور الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة اليمنية ، قال باعثمان من الصعب علينا تقييم مندوب الامم المتحدة مارتن غريفيت فمشكلة اليمن معقدة وتراكماتها اكثر تعقيدا،فهناك مشاكل جوهرية وأساسية وأخرى ثانوية ولو اهتم بالمشاكل الجوهرية الأساسية لحلت جميع المشاكل الاخرى، فمثلا قضية دولة الجنوب هي قضية حلها بصورة عادلة سيوصل حتما إلى حلول حقيقية للمشاكل المستحدثة الاخرى، فلا نعلم حتى اللحظة لماذا لا تعط مشكلة دولة الجنوب التي دخلت في وحدة طوعية عام 90 مع الجمهورية العربية اليمنية ثم تم الانقلاب عليها في حرب 94م ، ولماذا لا تعط القدر الكافي من الاهتمام حيث قال لان حلها هو الحل السليم لجميع المشاكل اليمنية الاخرى، فالابتعاد عن حل مشكلة الجنوب هو تطويل فعلي بل وتعميق لجدور المشاكل الاخرى.

كما كشف باعثمان بأنه لا حل مطلقا للمشكلة اليمنية إلا بحل مشكلة الجنوب وقد سبق وتحدث عن ذلك كل السياسيين والمفكرين اليمنيين والمهتمين العرب ولكن دون جدوى لان هناك جهات دولية مستفيدة مما يحصل في اليمن ، فلاحظ ما تعمله قطر من تأجيج الأوضاع واشعال الفتنة تغذية جهات ارهابية بالسلاح والمال.