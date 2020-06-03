تعرف على أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة الصباحية اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار في الفترة الصباحية ليومنا الأربعاء، 03/حزيران/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ ناشط سياسي لــ"الخليج 365": الوضع مع جائحة كورونا كارثي.. وهذه أسباب تكتم الحوثي على الاصابات https://www.elyamnelaraby.com/483759 ـ ذمار.. طقم حوثي يدهس سيارة ويصيب 7 مواطنين https://www.elyamnelaraby.com/483758 ـ الصحة العالمية: "كورونا" ينتشر في اليمن بصمت وبصورة سريعة https://www.elyamnelaraby.com/483757 ـ الإمارات تؤكد استمرارها في إغاثة الشعب اليمني https://www.elyamnelaraby.com/483756 Advertisements ـ التحالف يكثف غاراته على مواقع وتجمعات الحوثيين بمحافظة مأرب https://www.elyamnelaraby.com/483740 ـ قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/483733 ـ صحيفة إماراتية: الشعب اليمني يحتاج كل الدعم لعبور أزمة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483730 ـ مقرب من القعيطي يكشف عن المكالمة الأخيرة معه ومحاولات اغتياله السابقة https://www.elyamnelaraby.com/483725 ـ زميلة نبيل القعيطي تكشف لـ"الخليج 365" عن مواقفه أثناء العمل https://www.elyamnelaraby.com/483724

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