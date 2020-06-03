ذمار.. طقم حوثي يدهس سيارة ويصيب 7 مواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020

الخليج 365 ـ ذمار

دهس طقم عسكري حوثي، أمس، سيارة مواطن في خط الحسينية بمحافظة ذمار، ما تسبب بإصابة سبعة مواطنين، بعضهم في حالة حرجة.



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وذكرت مصادر محلية أن طقما حوثيا قام بدهس سيارة مواطن من نوع فيتارا، أثناء ما كان ماراً بسرعة جنونية في خط الحسينية وباتجاه معاكس على الطريق المخصصة لهم.

وأضافت المصادر، إن الطقم الحوثي ارتطم بسيارة المواطن "عصام الهندي" بالقرب من محطة الزعبلي، ما أدى إلى إصابة 7 مواطنين كانوا على متنها، 3 منهم في حالة في خطرة.

وبينت المصادر أن السائق وعمه "علي الهندي" وراكب آخر يدعى "شايع علي"، وصفت حالتهم بالحرجة، فيما أصيب "سعد عزالدين" ونجله "محمد"، وآخر يدعى "زياد الهندي"، تعرض لإصابة طفيفة، بالإضافة إلى تضرر السيارة