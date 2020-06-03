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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: "كورونا" ينتشر في اليمن بصمت وبصورة سريعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت منظمة الصحة العالمية (WHO)، إن وباء كورونا "كوفيد ـ 19" ينتشر في اليمن بصمت وبصورة سريعة.
وأكدت المنظمة أنه "على خلاف الإصابات والجروح الناجمة عن الحرب، ينتشر وباء "كورونا" بصمت وبصورة سريعة في اليمن.
ولفت تقرير حديث لمنسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، إلى أن الحالات المتوفية بعيدا على المستشفيات والتي توقعتها بالمئات، نتيجة انتشار حالة الخوف من وصمة العار، ونقص الإمدادات المخبرية، وطواقم الاستجابة السريعة.
وأعلنت الحكومة اليمنية، مساء الاثنين، عن إصابة (354) حالة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بينها (84) وفاة و(14) تعاف
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