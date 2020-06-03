شكرا لبحثكم عن خبر غياب عدد من دول التحالف العربي عن قائمة التبرعات لليمن في مؤتمر المانحين (تفاصيل وأرقام) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت الأمم المتحدة، قائمة بأسماء الدول التي تعهدت، الثلاثاء، بتقديم دعما ماليا للعمليات الإنسانية باليمن، في المؤتمر الدولي للمانحين، الذي عقد افتراضيا لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن.

وبحسب القائمة، فقد غابت الإمارات عن قائمة التبرعات المالية، وهي الشريك الرئيسي في التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن بالإضافة عدد من دول اعضاء التحالف، البحرين ومصر والسودان ولم تقدم أي منها دولارا واحدا دعما لليمن.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن تعهدات مالية بقيمة إجمالية 1.35 مليار دولار قدمتها الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي للمانحين، الذي عقد افتراضيا لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن.

وتعهدت السعودية، بتقديم دعمها المالي للعمليات الإنسانية في اليمن، بقيمة نصف مليار دولار من إجمالي المبلغ، وهي الدولة الوحيدة التي قدمت هذا المبلغ الكبير في المؤتمر الذي نظمته امس الثلاثاء.

وتضاءلت نسبة التبرعات المالية لليمن من دولة لآخرى حتى وصلت إلى ٣٣ ألف دولار فقط، باستثناء المبالغ الكبيرة والمقدمة من السعودية وبريطانيا وأمريكا وألمانيا.

فيما تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 225 مليون دولار وبريطانيا 196 مليون دولار وألمانيا 137 مليون دولار والمفوضية الأوروبية 78 مليون دولار، واليابان 41 مليون، والسويد 30 مليون، وكندا 29 مليون ، والنرويج 17 مليون ونصف، وهولندا 17 مليون ، وسويسرا 12 مليون ، وفرنسا 9 مليون ونصف، وبلجيكا 5 مليون ونصف.

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وأعلنت بلدان أخرى شاركت في المؤتمر عن تعهدات مالية بأرقام مختلفة تتراوح بين مئات الألوف وعشرات الملايين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلقت فعاليات مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة والسعودية، لحشد الدعم المالي للجهود الإنسانية في اليمن، بمشاركة أكثر من 130 دولة ومؤسسة دولية مانحة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمشاركين في المؤتمر، إن اليمن يحتاج مساعدات إنسانية بقيمة 2.4 مليار دولار حتى نهاية 2020.

وأضاف عبر دائرة تليفزيونية: "وكالات الإغاثة العاملة باليمن تحتاج إلى 2.41 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان، خلال الفترة من يونيو/ حزيران الجاري حتى ديسمبر/ كانون أول المقبل".

وحذر من أن " عدم توفير قيمة المساعدات، سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 30 برنامجا من أصل 41 برنامجا أمميا لدعم اليمن، في غضون أسابيع.