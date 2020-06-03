شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية السعودي: خزان صافر العائم في الحديدة باليمن يمكن أن ينفجر .. ويوجه مناشدة للمجتمع الدولي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من خطورة خزان النفط العائم “صافر”، مشيرا إلى أنه يمكن أن ينفجر في أي وقت.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال بن فرحان : “الشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه هذا المؤتمر من تعهدات يطمح أن يتم تقديمها عاجلا لتعينهم على مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتنموية؛ بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية” المدعومة من إيران.

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وقال فيصل بن فرحان: “نناشد المجتمع الدولي لممارسة الضغوط كافة على الميليشيات الحوثية للسماح لموظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالوصول لموقع خزان النفط العائم (صافر)”

مضيفا: “هذا الخزان يوجد به أكثر من مليون برميل نفط وهو مهدد بالانفجار منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة في 2015”.

وتابع: “حرصت السعودية على استضافة هذا المؤتمر الافتراضي رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد”.

وأبدى فيصل بن فرحان “تقديره للوفود المشاركة من حكومات الدول والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وهو ما يعكس القناعة بأهمية هذا المؤتمر؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهّدات مالية لسدّ الاحتياجات الإنسانية هناك.