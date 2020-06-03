شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يمنعون دفن أقارب مقاتليهم في مقابر قتلاهم "وثيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجهت قيادات حوثية بمنع دفن الموتى من أبناء القبائل أو ضحايا وباء كورونا في مقابر قتلاها المسماة بـ"الروضات" تحت أي ظرف.

وحصل "يمن برس" على وثيقة من الإدارة العامة للعمليات بأمانة العاصمة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي تتضمن توجيها صارمًا بمنع دفن الموتى في ما أسمتها "روضات الشهداء".

وتقول المذكرة الموجهة لمدراء وأمناء عموم مديريات أمانة العاصمة "مع تزايد حالات الوفاة بفيروس كورونا حاول الكثير من أبناء القبائل وأهالي الضحايا دفن موتاهم في روضات الشهداء وهذا أمر مرفوض ولا يجب السكوت عليه بأي حال من الأحوال".

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مضيفة "أنتم ملزمون بتعقب كل من يحاول الدفن في الروضات والقبض عليه حتى وإن كان من أهالي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية وإلزام أهالي الضحايا بالبحث لموتاهم عن مقابر يدفنونهم فيها".

يأتي ذلك إثر إعلان عدد من مقابر أمانة العاصمة الشهيرة امتلاءها وعدم توفر أي مساحة لدفن الموتى الجدد فيها.